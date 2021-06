Ancora pochi giorni a disposizione degli utenti italiani per approfittare dei buoni sconto gratis disponibili da Trony, la campagna promozionale verrà disattivata il 18 giugno 2021.

Il volantino, come molto spesso accade parlando dell’azienda, risulta essere effettivamente disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita di proprietà, non sul sito ufficiale o da altre parti. Gli utenti possono accedere ai prodotti con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto completamente sbrandizzati (gli aggiornamenti verranno quindi rilasciati dai produttori, non dagli operatori telefonici).

Trony: queste offerte vi faranno perdere la testa

L’idea di Trony è di non limitare gli utenti, per questo motivo l’azienda ha pensato di rendere disponibili tutti i prodotti al prezzo di listino, ma inserendo in cambio un buono sconto da spendere in un secondo momento (ricordate che non potrà essere applicato sul medesimo scontrino).

La ricezione sarà immediata, e corrisponderà a 20 euro ogni 100 euro di spesa, indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta, tranne che in un caso. Se l’utente sceglierà di acquistare un televisore dal prezzo di almeno 599 euro, riceverà in cambio il raddoppio del coupon, il quale non sarà più di 20 euro ogni 100, ma di 40 euro ogni 100 euro di spesa.

Le possibilità di acquisto da Trony sono davvero infinite, se volete conoscerle da vicino non dovete fare altro che aprire quanto prima le pagine che abbiamo integrato nell’articolo, scoverete un buon numero di sconti e di prezzi convenienti.