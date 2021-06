DAZN: tutti i nuovi orari della Serie A, i prezzi e la programmazione settimanale

Ci saranno molti cambiamenti per quanto riguarda la prossima stagione calcistica soprattutto del campionato italiano. I diritti sono stati affidati in esclusiva, totalmente, alla nota piattaforma DAZN, la quale sta preparando numerosi cambiamenti.

In primis ciò che cambierà saranno ovviamente i prezzi, i quali cresceranno visto che fino alla scorsa stagione le partite in esclusiva erano solo tre mentre ora sono 10. Gli utenti infatti potranno contare sull’esclusiva di tutte le partite di Serie A TIM, dovendo basarsi anche su orari diversi. Per quanto riguarda i prezzi si arriverà a 29,99 € al mese per i nuovi abbonati, tranne nel caso in cui l’abbonamento dovesse avvenire a luglio. In quel caso infatti costerà solo 14,99 € al mese per un anno. Tutte le persone già abbonate invece potranno pagare 14,99 € al mese fino ai prossimi 14 mesi. Cambiano anche gli orari delle partite, i quali saranno tutti diversi tra loro e disposti su tre giorni. Ci saranno quattro gare il sabato pomeriggio alle 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. Seguiranno cinque gare la domenica alle ore 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. A chiudere il tutto il celebre Monday night alle ore 20:45.

DAZN: la programmazione settimanale in esclusiva con tanti eventi

Sabato 5 giugno, alle ore 9: GP Catalogna-Prove Libere 3 | Moto3, MotoGP e Moto2

| Moto3, MotoGP e Moto2 Sabato 5 giugno, alle ore 11: Roland Garros | 3^ turno (ES1) , Open di Francia su Eurosport

, Open di Francia su Eurosport Sabato 5 giugno, alle ore 11: Roland Garros | 3^ turno (ES2) mattina , Open di Francia su Eurosport

, Open di Francia su Eurosport Sabato 5 giugno, alle ore 12:35: GP Catalogna – Qualifiche | Moto3, MotoGP e Moto2

| Moto3, MotoGP e Moto2 Sabato 5 giugno, alle ore 13:10: Giro del Delfinato | 7^ Tappa , UCI World Tour su Eurosport

, UCI World Tour su Eurosport Sabato 5 giugno, alle ore 15: Roland Garros | 3^ turno (ES2) pomeriggio , Open di Francia su Eurosport

, Open di Francia su Eurosport Sabato 5 giugno, alle ore 21: Almeria – Girona, LaLiga SmartBank