Vodafone ha ufficializzato la sfida a TIM e a Iliad nel corso della stagione estiva. Il provider inglese ha delle importanti sorprese per tutti i suoi abbonati, anche grazie ad una serie di tariffe low cost molto vantaggiose. In prima istanza, il gestore ha deciso di lanciare la sua promozione Special 70 Giga per i nuovi abbonati.

Vodafone rinnova le tariffe: ecco l’occasione low cost con 70 Giga

Il pacchetto della Special 70 Giga prevede oramai consumi ben consolidati. Gli utenti potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e 70 Giga per navigare in rete. Il prezzo previsto ogni trenta giorni sarà di 7,99 euro.

Per tutti gli abbonati che decidono di attivare la Special 70 Giga così come un’altra promozione di Vodafone, vi è una garanzia ulteriore. Da accordi siglati dal provider con AGCOM, il primo semestre di pagamenti non potrà prevede soglie extra e costi aggiuntivi. La garanzia sarà quindi quella di un prezzo bloccato nei primi sei mesi.

Con la Special 70 Giga valgono però alcune condizioni aggiuntive per gli utenti. Ad esempio, i clienti di Vodafone dovranno aggiungere una soglia extra dal valore di 10 euro per l’attivazione della rete e della SIM.

Per quanto riguarda l’attivazione, i clienti che sono intenzionati ad attivare una SIM dovranno necessariamente recarsi in uno dei punto vendita di Vodafone sul territorio italiano. Così come per altre promozioni, la portabilità del numero attuale sarà propedeutica. Pertanto, la tariffa è ora disponibile solo ed esclusivamente per gli abbonati TIM, WindTre ed Iliad.