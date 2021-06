Sarebbe realmente difficile trovare un concorrente ideale per Iliad in questo momento tra i principali gestori che operano nel mercato italiano della telefonia. Il noto provider proveniente dalla Francia ma attualmente italiano a tutti gli effetti è diventato la prima scelta di chi vuole cambiare gestore.

Ricordiamo infatti tantissimo scetticismo all’arrivo di Iliad in Italia, con numerosi utenti pronti a bollare il colosso come una possibile meteora. In realtà poi il tutto si è trasformato in qualcosa di più che solido, mettendo sotto gli occhi di tutti caratteristiche fuori dal comune. Tantissimi contenuti ma soprattutto prezzi molto bassi a caratterizzare l’impatto di Iliad sul panorama della telefonia mobile italiana. In questo momento le promozioni più interessanti sono due ed entrambe disponibili sul sito ufficiale dell’azienda che supera la concorrenza in volata.

Iliad: 120 e 80 giga disponibili con le due offerte del colosso

Il sito ufficiale di Iliad mette a disposizione del pubblico che cerca un nuovo gestore offerte di grandissimo livello. Basti pensare che si tratta di due opportunità attualmente disponibili rispettivamente ai prezzi di 9,99 e 7,99 € al mese per sempre.

Secondo quanto riportato infatti sia la Flash 120 che la Giga 80 starebbero ottenendo un gran successo. La prima sarà disponibile ancora per qualche giorno, mentre la seconda fino a data da destinarsi. Per quanto riguarda la prima offerta ci sono minuti senza limiti ed SMS senza limiti verso tutti con 120 giga in 5G. Per quanto concerne invece la seconda offerta in questione, ecco minuti ed SMS senza limiti con 80 giga in 4G per navigare sul web.