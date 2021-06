Iliad va avanti con la Flash 120 ma ancora per poco, ecco anche la Giga 80

Il pensiero di cambiare gestore ormai pervade la mente di tantissimi utenti durante la giornata, soprattutto viste le occasioni sul mercato. Ci sono ad oggi tantissimi provider pronti a far risparmiare il pubblico, offrendogli promozioni piene di contenuti che durano per sempre. Uno dei gestori più influenti soprattutto in quest’arco di tempo è di sicuro Iliad.

Il famoso gestore infatti è diventato il punto di riferimento per tutti coloro che cerca una soluzione ottima in termini di telefonia mobile. Sul sito ufficiale sono presenti le migliori promozioni fin da quando è arrivato ufficialmente in Italia, mostrando nuove offerte periodicamente. Secondo quanto riportato questo sarebbe il periodo migliore per passare ad Iliad, visto che ci sono due promozioni mobili straordinarie. Entrambe fanno leva sui contenuti ma soprattutto su un prezzo che è bloccato può durare per sempre nel tempo senza rimodulazione.

Iliad: queste sono le due offerte disponibili ora con 120 e 80 giga per navigare sul web

Ottenere il meglio per pochi euro mensili è quello a cui tutti aspirano quando si tratta di un’offerta mobile. In realtà Iliad è l’azienda che più di tutte può provvedere a tale evenienza, promuovendo offerte di altissimo livello periodicamente.

Proprio ora sul sito ufficiale ci sono due soluzioni straordinarie, le quali riescono ad offrire tutto per rispettivamente 9,99 e 7,99 € al mese per sempre.

Stiamo parlando della Flash 120 e della Giga 80, due offerte che possiedono rispettivamente 120 giga in 5G e 80 giga in 4G. Inclusi nel prezzo per tutti gli utenti ci sono anche i minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili.