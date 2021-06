Pare che l’attesa per tutti i fan più accaniti de La Casa di Carta sia ufficialmente finita. Infatti, durante le ultime settimane, Netflix ha ufficializzato l’uscita dei nuovi e ultimi episodi della serie TV, la quale ha davvero stregato tutto il mondo. Ovviamente, sappiamo che anche in questo caso, come in altre serie TV e film di Netflix, le riprese si sono fermate a causa dell’emergenza sanitaria. Questo non poteva fare altro che portare dei ritardi nella produzione. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

La Casa di Carta 5: la nuova stagione dovrebbe arrivare durante quest’anno

Tuttavia, Netflix ha portato una ventata d’aria fresca a metà maggio, quando ha annunciato ufficialmente che le riprese della quinta stagione de La Casa di Carta di erano finite. Sui vari canali social di Netflix – Facebook e Instagram – è stata segnalata la data in cui i lavori sul set si sono definitivamente conclusi.

Infatti, già nelle scorse settimane, la piattaforma californiana aveva dato a tutti i fan più accaniti delle notizie davvero felici per quanto concerne la possibile uscita. Di fatto, in primavera era stata pubblicata una locandina promozionale della serie TV, con tanto di data del 2021.

Attualmente, pare che l’unica certezza che ci sia intorno a La Casa di Carta 5 è proprio la sua uscita nel corso del 2021. Infatti, in base ai recenti rumors, gli episodi della season 5 potrebbero giungere sul piccolo schermo entro il prossimo settembre 2021. Tuttavia, non è affatto da escludere che ci possano essere dei ritardi dovuti alle lunghe fasi di post produzione.