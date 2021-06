Iliad: 120GB in 5G a meno di 10 euro al mese ma c'è dell'altro

Nonostante qualcuno fosse contrario a tale credenza, sarà davvero difficile anche questa volta battere Iliad. Il colosso sta modificando la sua strategia in maniera ulteriore, portando nuove offerte ma soprattutto guardando al futuro con un occhio abbastanza attento. Il gestore infatti vuole lanciare la sua rete telefonica fissa, portando offerte interessanti anche per quanto riguarda Internet all’interno delle abitazioni.

Nel frattempo questo progetto però è in fase di stand-by, con alcuni utenti che sono rimasti delusi. D’altro canto l’azienda si sta concentrando ancor di più sulla telefonia mobile, lanciando le sue migliori offerte con cadenza ormai trimestrale. Ci sono infatti attualmente due soluzioni sul sito ufficiale che battono ancora la concorrenza a mani basse. Le due offerte in questione offrono un altissimo quantitativo di giga affiancato dai soliti minuti ed SMS. I prezzi durano per sempre come per le altre offerte e i vantaggi sono davvero tanti.

Iliad: queste sono le migliori offerte in assoluto che arrivano fino a 120 giga in 5G

Sia la Flash 120 che la Giga 80 sono ora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda che sbanca ancora una volta. Se state cercando un nuovo gestore sarà difficile passare avanti di fronte alle promozioni di Iliad, che questa volta include all’interno tutti i contenuti migliori. La prima delle due permette di avere minuti senza limiti ed SMS senza limiti verso tutti con 120 giga in rete 5G.

La seconda offerta invece si differenzia offrendo 80 giga in 4G. Il prezzo è chiaramente differente: la prima costa 9,99 € al mese per sempre mentre la seconda sono 7,99 € al mese per sempre.