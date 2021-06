Promo Giugno 2021: le nuove tariffe estive di Tim, Vodafone e WindTre

In vista dell’estate non possono mancare delle promozioni convenienti che ci permettano di comunicare con i nostri cari mentre siamo in vacanza. E così ecco le nuove Promo Giugno 2021 proposte da Vodafone, Tim e WindTre.

La prima citata propone nuove soluzioni per giga illimitati con l’offerta Infinito: Giga, minuti e SMS illimitati + Miuti verso UE illimitati + 1000 minuti extra UE + 1 Giga di roaming extra UE a 24,99 € al mese; Infinito Gold Edition: Giga, minuti e SMS illimitati + Miuti verso UE illimitati + 1000 minuti extra UE + 2 Giga di roaming extra UE a 29,99 euro; Infinito Black Edition : Giga, minuti e SMS illimitati + Miuti verso UE illimitati + 1000 minuti extra UE + 5 Giga di roaming extra UE a 39,99 euro. Tutte le promo elencate hanno incluso il servizio TOP SERVICE, ossia l’accesso privilegiato al 190.

La compagnia telefonica ha in serbo: Supergiga 20 & TimMusic – 9,99 € al mese per 20 Giga e Tim Music; Tim Young Student Edition , under 25, con 11,99 € al mese 40 GIGA, e giga illimitati per social, chat e musica, minuti e sms illimitati e tim music incluso. Infine, Tim Advance 4.5G , per 19,99€ al mese hai 40 Giga veloci, minuti e sms illimitati e tim music incluso.

Concludiamo in bellezza con l’offerta START, per i nuovi clienti limited edition: 11,99 € al mese per 20 Giga, minuti illimitato e 200 sms; segue MEDIUM, 12,99€ al mese per 30 GIGA, minuti illimitati e 200 sms; infine LARGE 14,99 € al mese per 50 GIGA, minuti illimitati e 200 sms. Disponibili anche le due offerte XLARGE e UNLIMITED, per la prima il costo è di 16,99 € al mese per 100 GIGA, minuti illimitati e 200 sms, mentre per Unlimited il prezzo è di 29,99 € al mese per Giga e minuti illimitati e 200 sms.