Dare per sconfitto Iliad prima ancora che arrivasse tra i gestori italiani è stato un grande errore sia per la concorrenza che per gli utenti. Questi ultimi però hanno avuto l’opportunità di ricredersi molto velocemente, viste soprattutto le prime offerte promosse sul mercato.

Questo provider è stato in grado di confermare la sua grande affinità con il risparmio ma soprattutto con la grande quantità dei contenuti. Le offerte di Iliad infatti si basano su tanti minuti, SMS e giga ma soprattutto su prezzi molto più bassi della norma che durano per sempre nel tempo. A dimostrarlo tutte le offerte fino ad oggi disponibili sul sito ufficiale, le quali si sono date anche un cambio durante il percorso. Ora come ora infatti proprio sul sito di Iliad è possibile scorgere due promozioni strepitose che nessuno si sarebbe mai aspettato di trovare.

Iliad: 120 e 80 giga al mese con due offerte nuove che durano per sempre, ecco i dettagli

Sarebbe stato davvero difficile immaginare Iliad lanciare due offerte nuove in questo periodo. Il gestore invece ha sorpreso tutti mettendo a disposizione la Flash 120 e la Giga 80, due soluzioni se si vuole molto simili sotto alcuni punti di vista ma differenti per quanto concerne il totale.

Stiamo parlando infatti di due offerte che permettono di avere minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori.la prima offre 120 giga in 5G per navigare sul web mentre la seconda 80 giga in 4G. La prima costa 9,99 € al mese ed è soggetta a scadenza con il prezzo che dura per sempre, mentre la seconda può essere sottoscritta quando volete con un prezzo di 7,99 € al mese per sempre.