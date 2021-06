Chia è la nuova crypto che sta facendo sognare molti investitori in criptovalute. Al contrario sta diventando l’incubo dei miner. Chia infatti si è rivelata un vero e proprio killer che elimina Hard Disk e SSD.

In pratica, secondo alcuni calcoli, in sole 6 settimane è in grado di richiedere così tanto per il processo di mining da distruggere un SSD da 512GB. Infelicemente, per minare Chia, non ci sono alternative se non l’utilizzo di Hard Disk e SSD. Ecco tutti i dettagli per i più curiosi e appassionati.

Chia e il mining distruttivo

Chia è una criptovaluta recente che sta regalando molte soddisfazioni a chi ha creduto nel suo asset. In queste settimane ha addirittura sfiorato quota 1.000 dollari. Niente male davvero. Tuttavia non si può dire lo stesso per i miner.

Secondo quanto è emerso, per loro va tutto male. Il processo di mining per Chia è molto energico e richiede parecchio sforzo da parte degli strumenti utilizzati che, tra l’altro, non sono nemmeno tanto economici. Si tratta di Hard Disk e SSD, gli unici due mezzi per poter minare questa criptovaluta.

In sostanza, più l’unità di memoria è veloce, più chia si producono. Questo processo può quindi essere portato a termine in maniera ottimale da dischi SSD. Purtroppo però con il tempo, e nemmeno troppo lontano, Chia li danneggia irrimediabilmente richiedendo cicli di scrittura molto elevati.

Peggio ancora se si utilizzano Hard Disk che vengono compromessi in soli 160 giorni di mining. Esisterà quindi una soluzione a questo stillicidio di Chia?

La soluzione potrebbe chiamarsi T-Create Expert

Una possibile soluzione alla violenza innata di Chia potrebbe arrivare da TeamGroup, azienda taiwanese leader nella produzione di componenti hardware. Con i suoi ricercatori e professionisti pare abbia realizzato T-Create Expert PCle SSD, un SSD da 2 Terabyte con una capacità di 12.000 Terabytes Written. Che dire, strabiliante vero?

The Most Powerful Tool for the New Crypto Craze; The Incredibly Durable T-CREATE EXPERT PCIe SSD⛏️ Learn More👉https://t.co/PvctM3UAiw#TeamCreate #UnleashCreativity pic.twitter.com/igutaHYtuG — Team Group Inc. (@teamgroupinc) May 4, 2021

La cosa ancora più interessante è che questo prodotto viene garantito per 12 anni. Si tratta della prima garanzia a lungo termine per questo settore. Unica al mondo, la T-Create Expert PCle SSD saprà resistere alla furia distruttiva di Chia? Fatecelo sapere se anche voi siete tra i miner di questa criptovaluta.