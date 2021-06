Jeff Bezos si è recentemente ritirato dalla posizione di CEO di Amazon. A quindici giorni di distanza dall’annuncio sulle sue dimissioni, ha dichiarato che lui e suo fratello si uniranno al primo volo nello spazio con equipaggio, organizzato dalla sua compagnia privata il 20 luglio.

“Quando avevo cinque anni sognavo di viaggiare nello spazio”, ha scritto in un post su Instagram. “Il 20 luglio farò quel viaggio tanto agognato in compagnia di mio fratello. La più grande avventura con il mio migliore amico”. A maggio, la compagnia del fondatore di Amazon, Blue Origin, ha annunciato che il suo primo volo a bordo del nuovo razzo New Shepard, progettato per trasportare fino a sei turisti per volo, avrebbe messo all’asta un posto al miglior offerente.

L’asta, su BlueOrigin.com, si è svolta in tre parti, secondo la società. La prima fase, dal 5 al 19 maggio, ha permesso alle persone di fare offerte di qualsiasi importo sul sito web. Dopo il 19 maggio, le offerte sono state libere e il 12 giugno Blue Origin terrà un’asta dal vivo per determinare il vincitore. Il denaro raccolto sarà devoluto alla fondazione di Blue Origin, Club for the Future, che promuove iniziative di formazione, stando a quanto affermato la società.

L’offerta per un viaggio nello spazio accanto al fondatore di Amazon era già di $ 2,8 milioni con quasi 6.000 partecipanti provenienti da 143 paesi, secondo la società. Nel suo annuncio di lunedì, Bezos ha dichiarato: “Vedere la terra dallo spazio, ti cambia. Cambia il tuo rapporto con la terra, con l’umanità: è una terra”.