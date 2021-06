Design parzialmente rinnovato, nuova fotocamera e display aggiornati con notch meno evidente. Questi sono soltanto alcuni dei dettagli dei prossimi iPhone 13 trapelati nel corso degli ultimi mesi. Le informazioni aumenteranno senza alcun dubbio fino al lancio ufficiale dei dispositivi, che Apple dovrebbe rilasciare entro l’autunno.

iPhone 13: specifiche, design e colorazioni previste!

In base alle notizie diffuse in rete fino a questo momento, è possibile affermare che il colosso manterrà invariata la suddivisione in quattro versioni differenti, anche se a partire dal prossimo anno potrebbe essere eliminata la variante “mini” in favore di un modello ancora sconosciuto ma dalle dimensioni identiche alla versione standard.

I quattro iPhone 13 in arrivo vanteranno delle novità rispetto alla precedente generazione e, tra queste, quella che sta attirando maggiormente l’attenzione è la disposizione dei sensori che andranno a formare il modulo fotografico. Apple potrebbe inserire i sensori in diagonale non per modificare il design complessivo dei dispositivi ma per favorire la possibilità di garantire una qualità fotografica migliore. L’ottima qualità sarà ottenuta grazie anche all’adozione di nuovi sensori che renderanno i dispositivi leggermente più spessi rispetto agli iPhone 12.

La fotocamera non sarà l’unica componente aggiornata e migliorata da Apple. Il colosso proporrà dei dispositivi con nuovi display prodotti da Samsung. I pannelli offriranno una frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz e grazie alla tecnologia LTPO ridurranno il consumo energetico ma l’autonomia degli iPhone 13 sarà comunque maggiore per via dell’introduzione di batterie più grandi.

Apple potrebbe proporre i suoi dispositivi in numerose colorazioni. Gli iPhone 13 potrebbero essere disponibili in nero opaco, in rosa, arancione, viola, nero e nero opaco, bianco, rosso, verde e blu.