In queste ore, RedMagic ha confermato la disponibilità globale per il nuovo smartphone da gaming. Si potrà acquistare il RedMagic 6R in tutta Europa, e quindi anche in Italia, a partire dal prossimo 24 giugno.

Il prezzo di lancio per il device varia a seconda dei tagli di memoria ed i prezzi saranno i seguenti. Per la variante da 8/128GB il prezzo sarà di 499 Euro, mentre per la versione da 12/256GB si sale a 599 Euro. Le colorazioni disponibili sono quelle visibili nell’immagine di apertura con la colorazione Cosmos riservata alla prima variante mentre la Mercury per la seconda.



Ricordiamo che RedMagic 6R si configura come un device da gaming a tutti gli effetti. Il produttore ha scelto di dotare lo smartphone di una propria personalità, anche se sono visibili alcuni riferimenti alla famiglia RedMagic 6.

RedMagic 6R è pronto a fare il proprio debutto sul mercato Italiano

RedMagic 6R è dotato di un display AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione FullHD+ che ricopre tutta la superficie frontale grazie alle cornici ridotte. Il pannello integra il refresh rate a 144Hz e il touch sampling rate a 360Hz per permettere un’esperienza di gaming senza precedenti.

Sul retro in plastica trova spazio una quadrupla fotocamera posteriore e il logo dell’azienda, ormai sinonimo di gaming. Sotto la scocca invece si nasconde il potentissimo SoC Qualcomm Snapdragon 888 affiancato da memorie RAM LPDDR5 e storage UFS3.1.

In termini di prestazione, il SoC è in grado di garantire una potenza superiore del 25% rispetto alla precedente generazione. Inoltre, la GPU assicura prestazioni in termini di rendering addirittura il 35% più alte che in passato. Infine, il sistema di raffreddamento a liquido permette di tenere le temperature delle componenti interne sotto controllo.

RedMagic 6R sfruttata la potenza di uno smartphone da gaming ma al tempo stesso è un device per tutti i giorni grazie al peso e alle dimensioni contenute e all’ampia autonomia. Il device sarà acquistabile direttamente sulla pagina ufficiale del produttore.