WhatsApp implementa e sviluppa sempre nuove funzionalità, ma raramente commenta pubblicamente i suoi piani. Questa settimana è stata fatta un’eccezione quando il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, e il capo di WhatsApp, Will Cathcart, hanno parlato con WABetaInfo.

In una breve chat di gruppo su WhatsApp, Zuckerberg e Cathcart hanno confermato che l’app di messaggistica sta lavorando su un supporto multipiattaforma che consentirà agli utenti di accedere alle proprie chat su un massimo di quattro dispositivi.

WhatsApp introdurrá una nuova funzionalitá molto interessante

A differenza di WhatsApp Web, che si basa su una connessione sul tuo dispositivo principale, questa funzione sarebbe indipendente. Quindi, se il tuo smartphone principale perde l’accesso o esaurisce la batteria, le chat saranno comunque accessibili sugli altri tuoi dispositivi.

“È stata una grande sfida tecnica far sincronizzare correttamente tutti i tuoi messaggi e i tuoi contenuti su tutti i dispositivi anche quando la batteria dello smartphone si scarica, ma abbiamo risolto questo problema”, affermano Zuckerberg e Cathcart. La funzione verrà distribuita in forma beta pubblica ai tester nel prossimo mese o due. Si spera che ciò significhi che la versione finale sarà resa disponibile a tutti gli utenti di WhatsApp prima della fine dell’anno.

Cathcart ha anche rilasciato alcuni dettagli su una potenziale app per iPad. Gli utenti dei tablet di Apple chiedono da anni il supporto di WhatsApp su iPad e la nuova funzionalità multipiattaforma potrebbe finalmente renderlo realtà. Oltre a ciò, WhatsApp sta lavorando per far scomparire i messaggi. Si dice che anche i backup delle chat crittografate protetti da password siano in cantiere, oltre alla possibilità di trasferire le cronologie delle chat tra device iOS e Android.