Vodafone torna alla carica nei confronti dei suoi ex clienti rinnovando le sue offerte winback con l’obiettivo di convincerli a tornare.

Le promozioni in questione riguardano due tra le più note offerte dell’operatore rosso: la Special 50 Digital Edition e la Special 100 Digital Edition. Andiamo a rivederle nel dettaglio.

Vodafone: nuovamente disponibili due offerte winback

Partiamo subito dalla Special 50 Digital Edition, che comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G. Comprende anche Digital Service inclusi al prezzo mensile di 7 euro, anche il contributo di attivazione è gratuito.

La seconda offerta, la Special 100 Digital Edition comprende, come la precedente, minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali ma 100 GB di traffico internet alla velocità massima del 4G, Digital Service inclusi al prezzo di 9.99 euro al mese. Anche in questo caso il contributo di attivazione è gratuito.

L’offerta sarà accessibile fino al prossimo 7 giugno esclusivamente agli ex clienti Vodafone che verranno invitati via SMS. Per maggiori dettagli vi suggeriamo di rivolgervi direttamente a uno dei centri autorizzati Vodafone.