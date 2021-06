I prezzi più bassi di MediaWorld vedono offrire all’utente la possibilità di accedere ad un lungo elenco di promozioni, attivate sui migliori prodotti in circolazione, garantendo nel contempo un risparmio quasi senza precedenti per la maggior parte di coloro che si vorranno avvicinare all’acquisto.

Il volantino, come era lecito immaginarsi dati i pregressi dell’azienda, risulta essere disponibile praticamente ovunque in Italia, senza distinzioni o limitazioni territoriali particolari. Tutti vi possono accedere, riuscendo nel contempo a risparmiare moltissimo, potendo anche acquistare sul sito ufficiale di MediaWorld, con spedizione a pagamento presso il proprio domicilio. Il Tasso Zero, come al solito, è presente al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

MediaWorld: la spesa è ridottissima

La campagna promozionale vede toccare alcuni punti forti della telefonia mobile di ultima generazione, con picchi applicati sui dispositivi di casa Apple. Tra questi, infatti, possiamo trovare il meglio del momento, rappresentato perfettamente da iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Mini o iPhone 12 Pro, tutti in vendita ad un prezzo ancora elevato, ma leggermente scontato rispetto al listino originario. Sempre restando nella stessa fascia, è impossibile trascurare la presenza di alcune pietre miliari del 2021, quali sono Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Xiaomi Mi 11i o anche Oppo Find X3 Pro.

