Bennet cerca di riguadagnare posizioni nel cuore e agli occhi degli utenti, con il lancio di un volantino che punta forte su alcuni degli smartphone più richiesti e desiderati dal pubblico italiano, e non solo. Gli acquisti, come al solito del resto, sono effettuabili su tutto il territorio nazionale, senza distinzioni particolari.

I prodotti vengono commercializzati con la più classica garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere sempre esercitata nei punti vendita d’acquisto, con l’aggiunta della variante no brand, nonché la promessa di ricevere aggiornamenti precisi e rapidi, data la distribuzione da parte del produttore (e non dell’operatore telefonico). Tutti coloro che invece vorranno rateizzare il pagamento, potranno fare affidamento sul Tasso Zero, richiedibile al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Bennet: nuove offerte da non perdere

Bennet aiuta tutti a risparmiare, ma cerca anche di attirare gli utenti disposti a spendere cifre considerevoli, basti pensare agli ultimi iPhone 12 e iPhone 11, attualmente disponibili all’acquisto a 799 e 599 euro, per capire le enormi possibilità di un volantino ricco di soddisfazioni ed in grado di attirare la maggior parte di noi.

Il risparmio passa poi per modelli decisamente più economici e risparmiosi, quali possono essere Xiaomi Redmi 9AT, in vendita nel periodo corrente a 99 euro, oppure Xiaomi Redmi Note 9, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 159 euro.

Non mancano anche occasioni legate ai televisori di ultima generazione, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire le pagine sottostanti, scoprirete i singoli prezzi pensati per voi.