Non sempre sono le vecchie monete da collezione a garantire alti guadagni. Spesso scegliendo quelle giuste, anche recenti, ci si assicura un investimento futuro non indifferente. È il caso di queste 2 Euro Francia 2017. Nel mondo della numismatica ora sono un modo per appropriarsi di una moneta commemorativa che presto diventerà preziosa e da collezione. Insomma queste due euro attualmente sono un investimento sicuro nel tempo che frutterà molto. Eccole nel dettaglio.

Francia 2017 Nastro Rosa: ecco le 2 Euro belle e commemorative

Hanno un significato importante queste monete commemorative. Per esteso si tratta delle 2 Euro Francia Nastro Rosa – 25° anniversario Nastro Rosa Fondo Specchio. Si tratta di una versione limitata di una 2 Euro Commemorativa originale.

È stata coniata il 25 settembre 2017 in onore del 25° anniversario del Nastro Rosa, simbolo del cancro al seno. Questa 2 Euro contiene quindi quello che molte associazioni hanno adottato come simbolo per diffondere l’importanza della prevenzione a questo tipo di tumori. Ma quali sono le caratteristiche di questa particolare moneta?

Caratteristiche grafiche della moneta Nastro Rosa Fondo Specchio

Un aspetto speciale che conferisce unicità alla 2 Euro Nastro Rosa Fondo Specchio è proprio il nastro simbolico rappresentato che in questa versione è colorato di rosa. Al contrario in quella classica è incolore.

Sul dritto della 2 Euro Nastro Rosa Fondo Specchio troviamo quindi raffigurato il busto di una donna che porta una mano al seno. Questo gesto rende l’idea di protezione avvalorato anche dal fatto che tra le dita stringe un nastro di colore rosa.

Nella parte destra della 2 Euro è incisa ad arco la scritta “25° Anniversaire du Ruban Rose” che fa da cornice, insieme al busto della donna, al simbolo della Zecca di Parigi, la cornucopia, e alle date “1992” e “2017”.

Quanto vale questa 2 Euro commemorativa

Spesso le monete commemorative superano di molto il loro valore nominale e risultano un buon investimento futuro. Ovviamente è necessario e imprescindibile conservarle in modo impeccabile. Bisogna prendersene cura.

Questa 2 Euro Nastro Rosa Fondo Specchio ha un valore di 20 euro. Col passare del tempo gli esperti sono sicuri che acquisterà ancora più valore. Tuttavia già ora si possono organizzare aste online. Catawiki è uno dei siti più utilizzati per vendere e acquistare monete preziose e da collezione nel mondo della numismatica. Esistono anche altri siti più specializzati, ma questo è sicuramente un buon punto di partenza.

Se siete intenzionati a investire in qualche moneta rara attenzione alle truffe. Senza questi pratici consigli all’acquisto il rischio di essere raggirati è dietro l’angolo.