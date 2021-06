Euronics sta provando in tutti i modi di riprendere le più importanti realtà della rivendita di elettronica, con sconti fissi e possibilità di risparmio notevoli, senza porre particolari limitazioni sui modelli che gli utenti potranno effettivamente decidere di acquistare.

Il volantino corrente rappresenta un punto saldo per spendere il meno possibile, godendo del libero arbitrio nel modello che si vorrà raggiungere, sebbene sia estremamente limitato in termini di diffusione sul territorio nazionale. Ricordiamo infatti che quanto indicato è da considerarsi valido solamente nei negozi di proprietà del socio Euronics Bruno, non altrove in Italia (o sul sito ufficiale).

Euronics: tutti gli sconti vi faranno impazzire

Le occasioni per risparmiare da Euronics sono ghiottissime, si possono scovare smartphone relativamente economici, come Motorola E6i, Samsung Galaxy A02s, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo A94, Motorola Moto G10, Oppo A74 o similari, tutti in vendita a meno di 400 euro.

Volendo invece puntare verso la fascia più alta e costosa, l’occhio cade direttamente sull’ottimo Apple iPhone 12, uno smartphone richiesto e desideratissimo dai consumatori di tutto il mondo, in vendita però ad un prezzo ancora abbastanza elevato, serviranno appunto 1109 euro per l’acquisto della variante con 128GB di memoria interna.

Questi sono solamente alcuni esempi di ciò che vi attende da Euronics, tutte le altre promozioni ed i singoli prezzi della campagna, sono raccolti appositamente per voi nelle pagine che abbiamo integrato nell’articolo.