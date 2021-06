Il mondo del marketing è sempre in evoluzione e chi vuole essere ai primi posti nella vendita deve saperlo seguire. Si è aperta quindi una nuova frontiera per il mondo auto. Ecco il recente metodo che le case automobilistiche stanno sfruttando per venderne di più.

Un modo fresco e coinvolgente per raggiungere con la pubblicità delle loro nuove auto in uscita anche un target finora forse dimenticato. Si tratta di quello dei giovani e giovanissimi. Infatti da non molto tempo queste aziende sono approdate su TikTok.

TikTok diventa la nuova piattaforma marketing per le nuove auto

Secondo recenti dati che hanno analizzato le visualizzazioni su TikTok, l’hashtag #car in visualizzazioni raggiunge i 50 miliardi. A seguire l’hashtag #cartiktok che di visualizzazioni ne colleziona 3,5 miliardi. Infine l’hashtag #automotive ne raggiunge 724 milioni. Insomma TikTok è la nuova piattaforma marketing per lanciare le auto in vendita.

Una nuova frontiera, insomma, fatta di video brevi, divertenti e soprattutto coinvolgenti. Quello che piace alle nuove generazioni, molte delle quali saranno le future acquirenti delle prossime auto.

Seat si è aggiudicata il primo posto come casa automobilistica che ha debuttato su TikTok anticipando tutte le altre. Dopo aver lanciato la campagna #Seat challenge, gli utenti si sono impegnati a registrare e postare video sulle note della musica scelta dalla casa automobilistica. Un nuovo modo per far parlare di sé e delle proprie auto.

L’efficacia su TikTok sembra farsi strada

Pare proprio che TikTok, per il mondo auto, sia la strada giusta e, tra l’altro, completamente in discesa. Infatti nei primi sei giorni di evento, Seat ha registrato oltre 208 milioni di visualizzazioni con una produzione di video che ha superato i 150 mila.

Insomma, un’iniziativa niente male quella di coinvolgere i giovani nella pubblicità. In merito a visibilità siamo certi che l’obbiettivo sia stato raggiunto. Occorre però capire se si tradurrà anche in un incremento nelle vendite delle nuove auto. Ma si sa, la pubblicità è l’anima del commercio e sui social non ci sono solo giovani, ma anche adulti e genitori.

Ad ogni modo, coi tempi che corrono, chi vuole acquistare una nuova auto ha altri problemi per la testa. Ad esempio, vale la pena acquistare ancora auto diesel?