Realme presenterà a breve un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Realme C, ovvero il Realme C25s. Quest’ultimo ha ricevuto fino ad ora numerose certificazioni di rilievo (come ad esempio quella dell’ente FCC) e ora è addirittura trapelata la scheda tecnica completa.

Realme si appresta ad annunciare il nuovo entry-level Realme C25s

Il nuovo smartphone di fascia medio-bassa di casa Realme verrà annunciato in veste ufficiale sul mercato il prossimo 12 giugno. Nel frattempo, come già accennato, sono trapelate in rete le sue specifiche tecniche. La parte frontale del nuovo Realme C25s non subirà cambiamenti di rilievo rispetto al passato. Qui, infatti, ci sarà un display di tipologia IPS LCD da 6.5 pollici in risoluzione 1600 x 720 pixel. In alto al centro lo schermo sarà interrotto da un notch a goccia a forma di V, nel quale verrà ospitata una fotocamera per i selfie da 8 megapixel.

Dal punto di vista prestazionale, lo smartphone sarà alimentato da un processore di casa MediaTek. Nello specifico, si tratta del SoC MediaTek Helio G85 e sarà supportato da un unico taglio di memoria con 4 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage interno. Presenti inoltre il Wi-fi ac, il Bluetooth 5.0, il jack audio per le cuffie e una porta di ricaricare di tipo C.

Il comparto fotografico del nuovo Realme C25s sarà invece composto da una tripla fotocamera posteriore con sensori da 48+2+2 megapixel. La batteria avrà una capienza di ben 6000 mAh e supporterà la ricarica rapida da 18W. Dimensioni e peso complessivo dello smartphone, infine, saranno pari a 164.5 × 75.9 × 9.6 mm e 209 grammi.