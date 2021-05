A partire dallo scorso 25 Maggio 2021, Iliad ha lanciato nei suoi punti vendita iliad point e iliad express la nuova offerta Giga 120 con minuti, SMS e 120 Giga a 9,99 euro al mese, abilitata alla navigazione 5G

Fino al 30 giugno 2021 è disponibile l’offerta gemella Flash 120 in altri canali di vendita: online sul sito ufficiale di iliad e presso la rete di distribuzione iliad che comprende i 19 iliad Store presenti nelle maggiori città italiane e gli oltre 850 iliad Corner. Scopriamo insieme cosa prevede.

Iliad lancia la nuova offerta Flash 120 a meno di 10 euro al mese

L’operatore Iliad ha deciso di rinnovare il suo portafoglio offerte a pochi giorni dal suo terzo anniversario dallo sbarco nel mercato italiano, che l’operatore festeggerà il prossimo 29 Maggio 2021. Oltre alla nuova Giga 80, il quarto operatore di rete mobile italiano ha lanciato oggi 25 maggio 2021 un bundle di 120 Giga mensili con minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese.

Si tratta attualmente dell’unico bundle in commercio con cui è possibile usufruire del 5G di Iliad, in quanto in concomitanza con il lancio della nuova offerta Flash è stata chiusa la precedente offerta 5G denominata Giga 100. Nonostante ciò, la nuova Flash 120 o Giga 120 mantiene lo stesso costo mensile della vecchia offerta 5G ma con un bundle di traffico dati maggiore, pari a 120 Giga.

Iliad Giga 120 comprende in dettaglio minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 120 Giga di traffico dati validi anche in 5G, il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese. La nuova offerta Giga 120 include quindi anche minuti illimitati dall’Italia verso numerazioni di rete fissa e rete mobile di Canada e USA, e minuti illimitati dall’Italia verso tantissime numerazioni estere. I dettagli potete scoprirli sul sito ufficiale dell’operatore.