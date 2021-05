Ogni occasione è quella giusta per farsi guerra con le tariffe. Infatti Iliad, per festeggiare i suoi 3 anni di vita da operatore mobile in Italia, sta regalando un’offerta davvero esagerata. L’operatore francese, anche se da poco nel nostro Bel Paese, è forte di un’esperienza trentennale. Iliad con questa promo sta mettendo tutti ko! Ecco i dettagli.

Iliad Flash 120 è da paura

Iliad ha da poco pubblicato sul suo sito ufficiale una promo a tempo da paura. Si tratta della nuova offerta Iliad Flash 120. Scade tra 30 giorni e prevede un bundle davvero goloso a un prezzo eccezionale:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 120 Giga di traffico dati alla massima velocità con 5G incluso ;

di traffico dati alla massima velocità con ; il costo dell’offerta è di 9,99 euro al mese, per sempre.

Credo non servano ulteriori parole per descrivere una delle promo più fantastiche di sempre. Davvero tanti Giga per navigare in internet, tutto illimitato e un prezzo incredibilmente basso.

Come e dove attivare Flash 120

Iliad Flash 120 si può attivare online direttamente alla pagina dell’offerta Iliad. Ma non è l’unica opzione. Infatti l’operatore offre agli utenti 19 Iliad Store e oltre 800 Simbox dove un’operatore vi guiderà passo passo nell’attivazione della tariffa a voi più congeniale.

Posso dirvi che l’esperienza alle Simbox Iliad è davvero piacevole. Meno di una settimana fa ne abbiamo testata una presso il centro commerciale di Brindisi, Le Colonne. Ci ha assistito Simonetta con un’energia travolgente e tanta professionalità. Da 3 anni lavora per Iliad e si è definita nel suo ruolo appassionata ed entusiasta. Non possiamo dire il contrario visto che ci ha accompagnato durante tutto il processo di attivazione in modo capace e cordiale. Incredibile, ma vero, ci sono voluti solo 5 minuti! Possiamo descriverla come un’esperienza super piacevole. Grazie soprattutto a Simonetta, ma anche alle tariffe molto interessanti.

Insomma Flash 120 è sicuramente una promo da non farsi scappare se servono tanti Giga al mese ultra veloci sotto rete 5G. E tra l’altro il costo mensile dichiarato è “per sempre“. Nondimeno, i clienti hanno da poco eletto Iliad primo operatore mobile in Italia per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo.