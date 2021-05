WhatsApp: con questa nuova truffa vi rubano l'account

Sarà capitato più volte di approcciarsi al web e di notare situazioni al limite. Purtroppo si tratta di una drammatica abitudine alla quale tutti gli utenti sono sottoposti, dal momento che c’è sempre chi tenta di approfittarsi del prossimo. Oltre a rappresentare una grande risorsa per l’umanità, il mondo del web può rappresentare anche il luogo di una trappola pronta ogni giorno. Purtroppo anche WhatsApp, relazionandosi ad internet, può essere teatro di situazioni del genere, chiaramente suo malgrado.

Non è ovviamente è colpa del colosso della messaggistica al suo interno circolano delle truffe. Ultimamente, come farebbe notare la polizia di Stato, ci sarebbe in circolo una nuova truffa in grado di impossessarsi dell’account di alcuni malcapitati. Per descrivere al meglio la situazione sarebbe stato rilasciato anche un comunicato ufficiale.

WhatsApp: la nuova truffa riesce a prendere possesso dell’account degli utenti mediante l’applicazione web

“Molto spesso gli utenti, tratti in inganno dalla presunta conoscenza del mittente, non esitano ad assecondare la richiesta, rispondendo al messaggio, ignari di essere vittime di una truffa”. Rispondendo agli hacker, “il codice inviato consente ai cybercriminali di impadronirsi dell’account WhatsApp e di sfruttare il servizio di messaggistica istantanea per compiere ulteriori frodi utilizzando il numero di telefono della vittima. Questi riescono ad avere accesso ai contatti salvati nella rubrica, innescando una sorta di catena di Sant’Antonio: il profilo WhatsApp dell’utente che ci richiede di inviargli il codice è effettivamente un nostro contatto, che a sua volta ha avuto la violazione del suo account attraverso la stessa condotta fraudolenta. Invitiamo pertanto tutti a verificare le fonti e a non cliccare mai sui link sospetti presenti nei messaggi.“