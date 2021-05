A fine aprile Netflix rendeva disponibile la funzione “Riproduci qualcosa”, una feature studiata per offrire agli utenti su TV la possibilità di iniziare a guardare immediatamente un contenuto multimediale sulla piattaforma.

In queste ore apprendiamo che l’azienda sta estendendo la stessa funzionalità anche al mondo mobile, a partire dagli smartphone Android. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Netflix: sull’applicazione Android arriva il tasto “riproduci qualcosa”

Gli utenti che rientrano nella fase di test della funzione, stanno notando fin da subito la comparsa del tasto “Riproduci qualcosa” direttamente nella barra di navigazione principale dell’app, sia per gli account per bambini che in quelli per gli adulti. Dalle informazioni pubblicate in rete, la funzionalità del tasto “Riproduci qualcosa” su smartphone Android è speculare a quella per TV.

Più precisamente, l’utente delega all’algoritmo di Netflix il compito di riprodurre un contenuto multimediale in linea con i gusti dell’utente stesso, ovviamente prendendo come campione rappresentativo gli show visti in passato. Nel caso in cui la proposta non sia di gradimento, un ulteriore tasto offre la possibilità di passare al contenuto successivo.

Al momento della pubblicazione della news il tasto “Riproduci qualcosa” su Android non è ancora disponibile in Italia, ma vi consigliamo di aggiornare l’app all’ultima versione in modo da essere pronti a riceverla non appena lo sarà. Non mancheremo di aggiornarvi non appena scopriremo qualche dettaglio in più, nel frattempo vi ricordo che giugno è vicino, e la piattaforma è pronta a lanciare tantissimi nuovi contenuti.