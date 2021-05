Dopo il successo della nuova serie Nord di OnePlus e della serie 9 di questo 2021, Pete Lau ha annunciato l’ampliamento della famiglia di smartphone con l’arrivo di due nuovi modelli: OnePlus Nord CE 5G, disponibile in Europa e India, e OnePlus Nord N200 5G, il nuovo membro della N Series che sarà disponibile in Nord America.

I due modelli di fascia media

Per continuare a portare avanti la filosofia OnePlus, anche quest’anno l’azienda ha deciso di lanciarsi nella sfida del mercato con due nuovi modelli che vogliono continuare ad offrire ottimi livelli di prestazioni tecnologiche, ma a prezzi sempre più accessibili.

Cercando di seguire le esigenze degli utenti, che cambiano nel tempo con l’evolversi delle tecnologie, è stato deciso di espandere la linea OnePlus Nord. Il primo dei due modelli disponibili è OnePlus Nord CE 5G, dove CE sta per “Core Edition”. Si tratta di un prodotto che intende offrire un concentrato dell’esperienza tipica di OnePlus. Grazie alle sue particolari caratteristiche intende mantenere l’essenza della serie Nord selezionandone gli elementi principali e aggiungendo alcune nuove funzioni. Ma la carta vincente dovrebbe essere proprio il prezzo di vendita, ancora più conveniente rispetto al passato.

Invece, nel mercato americano la presentazione di OnePlus Nord N200 5G intende portare a tantissimi utenti la tecnologia delle reti di nuova generazione, per espandere e far crescere sempre di più questo nuovo traguardo. Grazie a questo nuovo modello di fascia entry level il 5g non sarà più un problema, anche per chi non intende spendere centinaia di euro per un telefono.

La presentazione ufficiale avverrà giovedì 10 giugno in occasione del Summer Launch Event per l’Europa.