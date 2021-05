Covid-19: il nuovo decreto è legge e prevede l’obbligo di vaccinarsi

Finalmente il decreto Covid-19 è legge, via libera definitivo quindi anche dalla Camera. Tra le varie norme prevede per alcuni l'obbligo di vaccinarsi. Inoltre è stata limitata la punibilità di medici, infermieri e operatori sanitari in ambito degli interventi di emergenza sanitaria. Ecco tutti i dettagli.