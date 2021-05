Essere studente oggi non è facile, soprattutto con questa pandemia che ha cambiato il modo di far scuola. TIM lo sa e infatti ha creato diverse soluzioni per chi studia e lavora da casa. Questa volta però vi parleremo di una promozione dedicata proprio agli studenti. Se hai meno di 25 anni e sei anche in DaD questa di TIM è l’offerta giusta per te. Giga illimitati per navigare sulle piattaforme e-learning.

TIM YOUNG Student edition e navighi sulle piattaforme e-learning senza consumare Giga

L’offerta di cui vi parleremo si chiama TIM YOUNG Student Edition. L’operatore telefonico nazionale ha realizzato questa promozione pensando a tutti gli studenti che devono affrontare la scuola da casa in DaD. Infatti una delle sue caratteristiche principali è che l’utente può navigare sulle piattaforme e-learning senza consumare i Giga del piano tariffario.

Ovviamente il bundle include anche altri fantastici contenuti come ad esempio TIM BASE e CHAT che permette di navigare sui social e nelle chat in modo illimitato. Incluse in questa opzione ci sono per i social: Whatsapp, Facebook Messenger, Instagram, Twitter, Tik Tok, Linkedin, Tumblr, Pinterest, Tinder, ASKfm. Mentre per le chat: Whatsapp, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat. Tutto è indicato sul sito ufficiale di TIM.

Dettagli e costi

Vediamo ora i dettagli e i costi dell’offerta speciale TIM YOUNG Student Edition. A 11,99 euro al mese il bundle include:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; 40 Giga di traffico dati;

di traffico dati; Giga illimitati per la navigazione sulle app di Social , Chat , E-Learnig e Musica ;

per la navigazione sulle app di , , e ; TIM MUSIC;

LoSai e ChiamaOra di TIM.

Un pacchetto davvero completo che permette a qualsiasi studente di affrontare la sua giornata ricca di impegni tra scuola e amici. Non possono nemmeno mancare i momenti dedicati alle proprie passioni. Per questo l’operatore ha incluso anche TIMMUSIC nell’offerta. Così il cliente può accedere allo streaming illimitato su 50 milioni di brani.

Insomma niente male davvero. Tuttavia se non rientrate negli under 25 no disperate. TIM ha tante offerte vantaggiose da attivare prima che finisca il mese di maggio.