Questo mese WindTre propone ai nuovi clienti delle offerte davvero interessanti. La WindTre Unlimited Special, ad esempio, è la tariffa che permette di ottenere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati alla massima velocità disponibile

WindTre Unlimited Special a soli 9,99 euro al mese: ecco l’offerta da non perdere!

L‘offerta WindTre Unlimited Special propone dei contenuti particolarmente abbondanti a un costo davvero irrisorio. Ogni mese, infatti, necessita di una spesa di soli 9,99 euro e include anche i servizi extra, come:

la navigazione hotspot

il servizio di segreteria telefonica

l’SMS di ricevuta di ritorno

il servizio Ti ho Cercato

Il gestore non si limita a includere nel prezzo i servizi aggiuntivi al fine di evitare l’addebito di spese extra. Il gestore procede automaticamente anche con la disattivazione dei servizi a sovrapprezzo così da assicurare l’inesistenza di spese impreviste. La tariffa WindTre Unlimited Special è rivolta ai nuovi clienti che intendono effettuare la portabilità del numero dal loro operatore e che hanno già attiva una rete fissa WindTre.

Gli utenti che desiderano ottenere i contenuti proposti dalla tariffa pur non essendo già clienti di rete fissa possono richiedere l’offerta Unlimited con Easy Pay. In questo caso sarà possibile ricevere le stesse soglie di minuti, SMS e Giga di traffico dati ma il costo da sostenere per il rinnovo ammonterà a 29,99 euro al mese. WindTre anche in questa occasione include nel prezzo i servizi extra e blocca automaticamente tutti i servizi a contenuto sin dall’attivazione della nuova SIM.