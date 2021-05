Ad alcuni suoi ex clienti che avevano lasciato i consensi commerciali, Vodafone sta offrendo la possibilità di attivare la Special 100 Digital Edition ed ottenere un bundle di minuti, SMS e 100 Giga a meno di 10 euro al mese.

Nelle ultime ore l’operatore ha dato il via ad una nuova campagna SMS, con la quale invita alcuni ex clienti selezionati a sottoscrivere l’offerta appena menzionata entro il 10 maggio 2021. Scopriamo nel dettaglio cosa propone.

Torna in Vodafone con la Special 100 Digital Edition a meno di 10 euro al mese

Coloro che ricevono il messaggio promozionale e decidono di accettare la proposta di Vodafone, possono recarsi nei negozi aderenti oppure effettuare l’attivazione tramite il link presente all’interno dell’SMS stesso, con spedizione gratuita e pagamento online con carta di credito o IBAN. In entrambi i casi, il costo di attivazione e quello per la nuova SIM ricaricabile sono pari a 1 centesimo di euro, mentre il metodo di pagamento è a scelta tra Smart Pay e l’addebito su credito residuo.

Vodafone Special 100 Digital Edition prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile fino in 4G al prezzo di 9,99 euro al mese. Ecco l’SMS inviato da Vodafone: “Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9.99 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web8. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro il 12 Maggio 2021“.

Entro 72 ore dall’attivazione di Special 100 Digital Edition, in alcuni casi proposta anche con scadenze differenti, viene attivato automaticamente il servizio Happy Black, che grazie all’opzione Happy Black Free resta disponibile gratuitamente, salvo disattivazione dell’offerta base.