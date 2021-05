TIM ha una serie di frecce al suo arco per questa stagione primaverile. Il gestore italiano cerca di ottenere sempre più consensi, specialmente dagli attuali clienti di WindTre e Iliad. Nel corso dei giorni a venire, gli abbonati che intendono attivare una SIM con TIM potranno accedere alla tariffa TIM Sprint.

TIM contro tutti: sino a Maggio ecco le tariffe Sprint

Queste promozioni saranno a disposizione di tutti gli utenti che intendono effettuare la portabilità del loro numero da altro operatore. Al tempo stesso, spazio per l’attivazione delle tariffe Sprint sarà dedicato anche a tutti coloro che già hanno attivato una ricaricabile del provider italiano.

Sono disponibili differenti versioni per la tariffa Tim Sprint. In una prima versione, i clienti avranno a loro disposizione chiamate e messaggi senza limiti con l’aggiunta di 70 Giga per la connessione internet. La navigazione internet sarà garantita con le velocità del 4G. Il prezzo mensile per gli utenti si attesta su quota 7,99 euro.

Sempre i clienti che desiderano la TIM Sprint, potranno scegliere la seconda versione dell’offera con un costo pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. Nella fattispecie, gli abbonati avranno accesso a chiamate senza limiti più SMS infiniti con l’aggiunta di 50 Giga per internet.

Gli abbonati di TIM potranno infine optare per la terza ed ultima versione delle tariffe Sprint. In questa circostanza, il prezzo mensile per gli abbonati sarà pari a 11,99 euro. I clienti riceveranno chiamate infinite e SMS verso tutti i numeri più 50 Giga internet. Allo stato attuale, queste promozioni di TIM sono disponibili sino a fine Maggio.