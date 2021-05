Netflix: a Giugno gli spettatori verranno travolti da un'ondata di nuove serie tv

Giugno è quasi arrivato e non può di certo mancare il rinnovo delle serie tv estive su Netflix. Ad inaugurare il mese vi è senza dubbio Summertime 2, l’opera adolescenziale italiana che lo scorso anno ha fatto sognare tutti gli spettatori grazie al clima romantico/spensierato che la contraddistingue. In alternativa troverete anche Sweet Toot, e per i meno “sdolcinati” Lupin. Dopo questo leggero antipasto, passiamo ai primi e secondi!

Netflix: tutte le serie tv che vedrete a Giugno sulla piattaforma

Il colosso americano Netflix, a giugno ospiterà nella sua lista anche:

Elite – Storie brevi: Guzmán Caye Rebe, Stagione 1 (14 giugno 2021)

Aspettando la quarta stagione di Élite, i creatori hanno deciso di distrarre i fan con un breve racconto legato ad alcuni dei personaggi principali, il quale si ricollegherà alla nuova season.

Elite, Stagione 4 (18 giugno 2021)

Nella quarta parte di Elite rivedremo i volti di: Arón Piper (Ander), tzan Escamilla (Samu), Georgina Amorós (Cayetana), Claudia Salas (Rebe), Omar Ayuso (Omar) e infine Miguel Bernardeau (Guzman).

Il Regista Nudo, Stagione 2 (24 giugno 2021)

Nata dalla mente di Masaharu Take ed ispirata all’omonimo libro “Il Regista Nudo”, arriva su Netflix questa serie tv dai temi piccanti che vedono protagonista Toru Muranishi (Takayuki Yamada), regista in ambito pornografico.

Sex/Life, Stagione 1 (25 giugno 2021)

Il libro 44 Chapters About 4 Men di BB Easton, fa da colonna portante a questa prima stagione di Sex/Life, in arrivo su Netflix. Trattasi della storia di Billie Connelly (Sarah Shahi) una giovane donna che, prima di sposare Cooper (Mike Vogel), conduceva una vita fatta di eccessi a New York,. Mentre il suo matrimonio sembra andare a rotoli, la donna riscopre le sue esperienze passate tra una noiosa faccenda domestica e l’altra.