L’azienda automobilistica spagnola Cupra ha da poco annunciato in veste ufficiale il suo primo crossover elettrico, ovvero il nuovo Cupra Born. Si tratta di un veicolo molto compatto e che sarà distribuito in diverse versioni con diverse potenze che vanno dai 150 CV ai 231 cv.

Cupra Born: ufficiale la prima auto elettrica del marchio spagnolo

Cupra Born è il primo veicolo elettrico del marchio spagnolo e si distingue per le dimensioni piuttosto compatte e per la possibilità di scegliere fra diversi livelli di potenza. Nello specifico, il veicolo viene distribuito in quattro versioni. La prima monta un motore elettrico da 150 cv e con una autonomia su strada di 350 km, grazie alla presenza di una batteria da 45 kw.

La seconda versione dispone invece di un motore con una potenza di 204 cv e con una batteria da 58 kWh e quest’ultima garantisce un’autonomia di 420 km. La terza versione opta invece per un motore da 231 cv e sempre con 58 kWh di batteria e la stessa autonomia di 420 km. La quarta e ultima versione monta infine lo stesso motore da 231 cv ma dispone questa volta di un’autonomia maggiore pari a 540 km grazie alla batteria più capiente da 77 kWh.

Dal punto di vista dimensionale, la nuova vettura di Cupra ha 4.322 mm di lunghezza, 1.809 mm di larghezza e 1.537 mm di altezza, con un passo di 2.767 mm. Notevole poi la presenza di un ampio bagagliaio con una capacità di 385 litri. Per quanto riguarda l’estetica, troviamo un look moderno con i fari LED sul fronte e con la luce posteriore coast-to-coast. All’interno troviamo poi un sistema di infotainment con un display da 12 pollici, l’head-up display con supporto alla realtà aumentata e non manca il supporto ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

Per il momento l’azienda non ha fornito ulteriori dettagli riguardo ai prezzi di questa nuova vettura, ma ha comunque comunicato il suo arrivo sul mercato per il mese di settembre 2021.