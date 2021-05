Comet cerca in tutti i modi di accontentare gli utenti che vogliono risparmiare al massimo sui vari acquisti effettuati in merito alla tecnologia generale, per questo motivo ha lanciato un volantino ricco di prezzi bassi e di sconti fortissimi.

La soluzione che andremo a raccontarvi nel nostro articolo è da considerarsi valida ovunque in Italia, senza distinzioni particolari. Il cliente potrà decidere di recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, oppure di collegarsi al sito ufficiale dell’azienda; tutti avranno inoltre la possibilità di ricevere gratuitamente la merce al proprio domicilio, nel momento in cui dovessero spendere più di 49 euro.

Comet: occhio alle nuove offerte, sono davvero speciali

Le nuove offerte di Comet coinvolgono tantissimi prodotti mobile, come ad esempio gli smartphone, delle più svariate fasce di prezzo. Il miglior modello incluso nella campagna è chiaramente il Samsung Galaxy S21+, un top di gamma a tutti gli effetti, oggi in vendita, nella variante da 128GB di memoria interna, a circa 849 euro.

Molto alettanti sono anche gli sconti legati alle fasce più basse, o meglio sotto i 400 euro di spesa effettivi. Qui sarà possibile scegliere tra Oppo A53s, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 9T o Samsung Galaxy A21s, solamente per citarne alcuni.

Scorrendo il volantino si possono poi scovare anche altre occasioni ugualmente interessanti legate agli elettrodomestici, agli accessori per l’informatica, i televisori o i notebook. Sono tutte raccolte nelle pagine che trovate nell’articolo, elencate come galleria fotografica.