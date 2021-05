Vodafone propone ancora una volta una serie di importanti tariffe per tutti i suoi nuovi clienti. In queste battute conclusive di Maggio, i clienti che desiderano attivare una SIM con l’operatore inglese potranno scegliere la Special 70 Giga. Questa tariffa rappresenta una solida alternativa alle tariffe di TIM e Iliad.

Vodafone, nel mese di Maggio spicca la tariffa da 70 Giga

I clienti che attivano Special 70 Giga avranno un ricco pacchetto di consumi a costi più che ridotti. Nel dettaglio, la Special 70 Giga di Vodafone prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile sarà di 7,99 euro.

Gli abbonati di Vodafone che scelgono la Special 70 Giga avranno una garanzia assoluta per i costi. Come da accordi passati con AGCOM, non sono previste rimodulazioni sui prezzi mensili nel primo semestre.

Attenzione ad alcune particolari condizioni legate all’attivazione della Special 70 Giga. In particolare, gli utenti del gestore inglese che intendono sottoscrivere questa tariffa dovranno aggiungere una soglia extra una tantum dal valore di 10 euro. Il costo aggiuntivo è necessario per attivazione della rete e della SIM.

Sempre le condizioni non prevedono per i clienti la possibilità di accedere online a questa tariffa. I clienti interessati dovranno recarsi in uno degli store di Vodafone sul territorio italiano. Altra importante nota per la Special 70 Giga è la necessaria operazione di portabilità del numero attuale. Ciò significa che la promozione si rivolger esclusivamente agli abbonati TIM, WindTre ed Iliad.