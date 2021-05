Resident Evil Village è il nuovo capolavoro Capcom dell’emisfero survival horror. Probabilmente uno degli ultimi titoli dello sviluppatore in questa categoria di proposte videoludiche. Tutti vogliono provare l’ebbrezza del brivido horror anche su PC, dopo un approdo in chiave console che ha regalato intensi momenti di adrenalina. Su Personal Computer risaltano in primo piano quelli che sono i requisiti minimi previsti per un dignitoso livello di giocabilità.

I dati sulle specifiche hardware da garantire sono stati diffusi online con l’aggravante del ray tracing disponibile per coloro che possono contare su una NVIDIA GeForce RTX 2070 o AMD Radeon RX 6700 XT. Lo sviluppatore ha così definito quanto segue.

Requisiti Resident Evil Village PC