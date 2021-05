Kena Mobile si confronta con ho.: arrivano le tre promo super fino a 100GB

I gestori mobili stanno occupando gran parte del mondo della telefonia in generale, proponendo offerte strepitose. Da diverso tempo l’attenzione degli utenti che cercano di avere a disposizione una nuova promo mobile si sta concentrando sui gestori virtuali.

Si tratta di offerte di altissimo livello proposte da provider che sono passati per molto tempo in secondo piano. Ora dopo tanto tempo stanno finalmente ottenendo il palcoscenico che meritano, con Kena Mobile che si mette ancora una volta in mostra. Il noto provider che si basa sulla tecnologia di casa Tim ha scelto di venire fuori con offerte di ottimo livello che durino per sempre nel tempo. Si arriva fino a 100 giga e con tanti vantaggi che Kena propone per ogni sua promo.

Kena Mobile: ecco le tre offerte che molti utenti vorrebbero avere

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: