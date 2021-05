WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento sul canale beta con un interessante funzionalitá. L’opzione per aumentare la velocità di riproduzione è ora disponibile per gli utenti beta. La funzionalità aggiornata è stata individuata e registrata da diversi utenti e confermata da terze parti.

Per attivare la riproduzione variabile, tocca l’etichetta “1.0x” accanto alla barra di un messaggio vocale attivo. Sono disponibili velocità di riproduzione 1.0x, 1.5x e 2.0x. In futuro ci aspettiamo che il team di sviluppo ci permetta di personalizzare la velocitá di riproduzione. Inoltre, al momento non c’è anche alcuna opzione per rallentare la riproduzione, cosa che alcune persone con difficoltà uditive apprezzerebbero.

WhatsApp: il nuovo aggiornamento è disponibile per Android e iOS

La funzione di velocità di riproduzione variabile sembra essere disponibile solo per alcuni utenti. Era visibile almeno ad alcune persone più di un mese fa, quindi sembra essere un rilascio graduale molto lento. Ciò indica un cambiamento dal lato del server, quindi non sorprenderti se non vedi immediatamente l’opzione. Si spera che una versione globale stabile arrivi nel breve periodo.

Altre modifiche nell’ultima beta includono anteprime di immagini e video più grandi e l’opzione dei messaggi a scomparsa disponibile per tutti gli utenti nelle chat di gruppo per impostazione predefinita. Secondo un nuovo log delle modifiche pubblicato da WABetaInfo, i controlli della velocità di riproduzione sono stati brevemente attivati ​​nella beta tramite switch lato server e poi disabilitati.

Sebbene sia ufficialmente disponibile, alcuni utenti potrebbero dover attendere un po ‘più a lungo per ottenere la funzione. Inoltre sembra che l’aggiornamento sia disponibile sia per utenti Android che per utenti iOS. Speriamo che l’opzione sia disponibile per tutti nei prossimi giorni.