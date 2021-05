I nuovi sconti pensati da Comet portano i prezzi a livelli inimmaginabili fino a qualche settimana fa, permettendo agli utenti di raggiungere un incredibile livello di risparmio generale.

Il volantino non delude in termini di disponibilità sul territorio nazionale, in altre parole è possibile completare l’acquisto ovunque in Italia, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo, con l’aggiunta dell’accessibilità tramite il sito ufficiale, il quale permetterà la consegna a domicilio gratis al superamento dei 49 euro di spesa.

Comet: gli sconti sono imprendibili

I prodotti maggiormente scontati, o comunque in grado di attirare l’interesse dei consumatori, rientrano nella telefonia mobile. Qui, ad esempio, possiamo scovare un buonissimo Samsung Galaxy S21+, il top di gamma assoluto del 2021 della serie Galaxy, scontato al prezzo finale di circa 849 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna.

Discorso simile, ma con prestazioni diametralmente opposte, per tutti gli altri prodotti scontati sotto i 400 euro di spesa finale, i modelli coinvolti infatti toccano i vari Wiko View 4, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 9T, Oppo A53s o anche un buonissimo Samsung Galaxy A21s.

Il dettaglio della campagna promozionale di Comet lo abbiamo per comodità riassunto nel nostro articolo, ricordando comunque che tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto essere distribuiti in versione completamente no brand, di conseguenza gli aggiornamenti non verranno rilasciati dagli operatori telefonici, ma direttamente dai produttori stessi (aprite le immagini per maggiori informazioni).