Esselunga colpisce ancora con il lancio di una campagna promozionale che può convincere tantissimi utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, e non solo.

Al netto del volantino mirato sui beni alimentari, o di prima necessità, Esselunga ha attivato la solita offerta tech, ovvero il singolo sconto mirato su un prodotto in particolare, con possibilità di acquisto in ogni punto vendita in Italia, ma non sul sito ufficiale. Le scorte, come sempre accade in occasioni di questo tipo, sono estremamente limitate, di conseguenza dovete prestare attenzione a non attardarvi troppo nel recarvi in negozio per completare l’acquisto.

Esselunga: su cosa si basa l’offerta

L’offerta di Esselunga affonda direttamente le proprie radici nello Xiaomi Redmi 9, uno smartphone appartenente alla fascia bassa della telefonia mobile, caratterizzato da buone prestazioni generali, sebbene comunque in linea con i 99 euro richiesti per il suo acquisto.

Il plus più importante riguarda chiaramente la batteria da oltre 5000mAh, un componente fondamentale che permetterà un utilizzo prolungato nel corso delle lunghe giornate estive, senza richiedere una costante e rapida ricarica a muro. Le altre specifiche parlano di uno smartphone da 64GB di memoria interna, con processore octa-core e 3 sensori fotografici posteriori.

Il modello in questione viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, e sarà disponibile completamente no brand, quindi gli aggiornamenti verranno rilasciati direttamente dal produttore, non da un operatore telefonico disponibile in Italia o quant’altro.