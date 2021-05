WhatsApp: il prossimo aggiornamento porterà una funzione strepitosa

Da diversi giorni si parla di aggiornamenti in casa WhatsApp, applicazione ormai utilizzata quotidianamente da chiunque. Si tratta del metodo migliore per tenersi in contatto sia con parenti e amici che all’interno dell’ambiente lavorativo, nonostante qualche volta possa capitare qualche incomprensione. Il tutto è accaduto in prossimità dell’arrivo del nuovo aggiornamento che ha modificato le condizioni e i termini della privacy.

Tutti gli utenti infatti si sono chiesti fin dei mesi scorsi cosa sarebbe potuto cambiare con questo nuovo update. Questo è stato implementato proprio durante lo scorso 15 maggio cambiando alcuni aspetti della privacy policy. Il tutto ovviamente senza andare a stravolgere i criteri base sui quali WhatsApp opera ormai da più di 10 anni. Nel frattempo però grande spazio all’interno delle notizie è stato rubato dal prossimo aggiornamento che sembra ormai pronto all’arrivo vista la sperimentazione è finita nella versione beta.

WhatsApp: le note vocali velocizzate sono pronte all’arrivo ufficiale su tutti gli smartphone

Capita ormai spesso a tutti di avere a che fare con il solito realizzatore compulsivo di note vocali. Tutti gli utenti che utilizzano WhatsApp infatti si ritrovano spesso a fare i conti con persone che non parlano se non attraverso i classici messaggi audio. Spesso questi diventano talmente prolissi che risulta davvero difficile ascoltarli tutti e conciliare l’attività con quello che si sta facendo.

Proprio per tale ragione WhatsApp ha pensato ad un aggiornamento che in realtà esiste già da tempo in casa della concorrenza. Stiamo parlando della velocizzazione delle note vocali, le quali saranno riproducibili a velocità doppia. A breve dovrebbe arrivare l’aggiornamento ufficiale per tutti.