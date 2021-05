Vodafone: la compagnia telefonica con Special Minuti 50 Giga le batte proprio tutte

Vodafone: cosa offre Special Minuti 50 Giga?

Insomma, per i vecchi utenti di TIM, l’offerta propone minuti senza limiti verso tutti i fissi e mobili all’interno del territorio nazionale e 50 Giga di internet in 4G. Il tutto ad un costo mensile piuttosto accessibile di 9,99 euro.

Dove acquistare la promo? Semplice. Special Minuti 50 Giga la si può trovare in tutti i rivenditori Vodafone che hanno aderito all’iniziativa destinata a tutti i clienti che decidono di effettuare il passaggio da un qualsiasi operatore mobile. Come sempre però, l’offerta in questione è dedicata soprattutto a coloro che hanno intenzione di passare da TIM a Vodafone. Tali clienti però non sono gli unici a poter beneficiare della nuova promozione dell’operatore blu. Difatti tra le altre opzioni vi sono i clienti provenienti dai MVNO, come per esempio Tiscali, Coop Voce, Spusu e Digi Mobile. Va precisato che in questa offerta non è compresa la promo Prova Vodafone che consiste nell’avere il primo mese di offerta ad un prezzo pari a 5 euro.

Quali sono i costi di Special Minuti 50 Giga?

Mettiamo le cose in chiaro: nel momento dell’acquisto, oltre al costo del primo mese pari a 9,99 euro, ci sarà anche quello relativo all’attivazione che ammonta a 1 centesimo di euro. La Special Minuti 50 Giga è attivabile, per ora, solo nei negozi Vodafone.