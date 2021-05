Da quando gli stream della vasca idromassaggio sono diventati seguitissimi sulla piattaforma a marzo, ci sono state diverse lamentele su Twitch in merito alle persone che fanno streaming in bikini mentre sono nelle vasche idromassaggio. In risposta ai reclami, sia da parte degli spettatori che degli inserzionisti, Twitch sta ora creando una categoria dedicata per queste persone.

Twitch ha spiegato in un post che chiunque volesse offrire contenuti in costume da bagno mentre si trova in una vasca idromassaggio dovrà seguire le politiche standard della piattaforma. La società ha anche notato che, a parte i divieti contro la nudità e i “contenuti sessualmente espliciti”, gli stream delle vasche idromassaggio non costituiscono una violazione o elusione delle politiche di Twitch.

Twitch ha creato un canale apposito per i bagni nella vasca idromassaggio

Twitch ha riconosciuto nel suo post sul blog che la creazione della nuova categoria di vasche idromassaggio è una soluzione provvisoria, ma ha affermato che “risolverà alcuni problemi per tutto il pubblico a breve termine”. Prima di questo aggiornamento, gli streamer dell’ “hot tub” facevano parte della categoria Just Chatting. La sezione include tutti i tipi di contenuti che non siano “gaming”.

Su Twitch, le categorie aiutano gli spettatori a trovare ciò che vogliono guardare. Dunque, la piattaforma ha deciso di consentire agli spettatori che navigano nella sezione Just Chatting di evitare questi contenuti di “hot tub”. In ogni caso, la nuova categoria non risolverà i problemi legati ai contenuti demonizzati e Twitch ha riconosciuto nel suo post sul blog che “dobbiamo fornire ai creatori una migliore comprensione di cosa significa” sicurezza del marchio “per gli inserzionisti”.