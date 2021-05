Il volantino reso disponibile da MediaWorld è veramente assurdo, e promette un livello di risparmio elevatissimo per ogni utente che deciderà di avvicinarsi all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

Nello stesso periodo in cui sono ancora attive le campagne promozionali che la vedono scontare dispositivi per la casa, oltre agli HP Days, il rivenditore di elettronica ha rinnovato completamente la propria idea di sconti, proponendo una nuova soluzione completamente differente.

Gli acquisti, come al solito, potranno tranquillamente essere completati in ogni negozio in Italia, senza distinzioni di alcun tipo, oppure sarà possibile collegarsi al sito ufficiale per ricevere i prodotti al proprio domicilio, previo pagamento delle spese di spedizione.

MediaWorld: queste sono le migliori offerte del momento

I prodotti in promozione da MediaWorld sono davvero tantissimi e molto vari tra di loro, alla base della campagna troviamo la volontà dell’azienda di spingere sull’acquisto di un televisore di nuova generazione.

E’ comunque possibile scovare una buona dose di offerte mirate direttamente sugli smartphone, tra questi spiccano i top di gamma Apple iPhone 12 Pro, in vendita a 1249 euro, Oppo Find X3 Neo a 699 euro o Oppo Find X3 Pro a 1149 euro, senza però dimenticarsi delle soluzioni più economiche.

Rientrando nei 400 euro di spesa finali, sarà comunque possibile pensare di acquistare Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo A53s, Oppo A94, Huawei P40 Lite E, Vivo Y20s, Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Redmi Note 9 o OnePlus Nord N10. I dettagli della campagna sono disponibili direttamente sul sito ufficiale.