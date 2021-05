Bennet prova in tutti i modi a battere l’estenuante concorrenza di Esselunga e Carrefour, rendendo disponibile una propria campagna promozionale davvero molto interessante, e ricca di soluzioni da far sognare la maggior parte degli utenti.

Tutti coloro che vorranno accedere ai migliori prodotti elencati nell’articolo, saranno effettivamente costretti a recarsi personalmente in negozio, senza avere la possibilità di affidarsi al sito ufficiale di Bennet. Indipendentemente da ciò, i dispositivi sono no brand, con garanzia di 24 mesi, e con scorte sufficienti (almeno teoricamente) per soddisfare le singole richieste.

Bennet: gli sconti sono assolutamente da non perdere

Gli sconti di Bennet sono molto interessanti, poiché toccano gli smartphone Apple, un segmento difficilmente coinvolto in campagne promozionali di alcun tipo, almeno per quanto riguarda il mondo dei supermercati in generale. I modelli attualmente in promozione sono iPhone 11, acquistabile alla cifra finale di 549 euro, e iPhone 12 Mini, il dispositivo più richiesto ed inaspettato del 2021, oggi effettivamente disponibile a 749 euro.

Nel caso in cui si fosse interessati all’acquisto di uno smartphone Android, sarà comunque possibile pensare di affidarsi alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, in particolare al di sotto dei 219 euro di spesa. Qui sarà possibile trovare Xiaomi Redmi Note 9S, Samsung Galaxy A51 e samsung Galaxy A02s, tutti in versione no brand.

I dettagli della campagna promozionale appena descritta nel nostro articolo sono disponibili direttamente nella pagina che abbiamo inserito nell’articolo per voi sottoforma di galleria fotografica.