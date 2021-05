WhatsApp, attenzione: applicazione spia, i vostri movimenti sotto controllo

Servirebbe davvero stare attenti a qualsiasi aspetto quando ci si rapporta ad uno smartphone ed in particolare ad Internet. Purtroppo si tratta di un mondo che, sebbene offra opportunità come nessun altro, è spesso incline ad ospitare anche diverse truffe e problematiche. Queste si ripercuotono anche su WhatsApp, applicazione di messaggistica che negli ultimi anni sta dominando il panorama della telefonia mobile.

Secondo quanto riportato, durante gli ultimi anni sarebbero stati risolti tantissimi problemi all’interno della celebre piattaforma. Tutte le truffe che prima arrivavano, si sono sensibilmente ridotte in seguito ad alcuni aggiornamenti che proteggono il pubblico. Una delle problematiche principali però è sempre stata quella dello spionaggio, che continua ad esistere anche se in minor misura. Esisterebbe infatti un’applicazione che sarebbe in grado addirittura di scoprire i movimenti delle persone tramite WhatsApp e gratuitamente.

WhatsApp: con la nuova applicazione spia potete sapere i movimenti in entrata in uscita di chiunque

Secondo quanto riportato gli utenti avrebbero trovato un nuovo modo per spiare le persone su WhatsApp ma questa volta in maniera non troppo invasiva. Si tratta di un’applicazione che prende il nome di Whats Tracker, la quale risulta anche gratuita al 100%. Scaricandola sarà possibile scegliere delle persone da monitorare tutta la giornata, ricevendo informazioni sulla loro entrata o sulla loro uscita da WhatsApp.

Tutto ciò che bisogna fare sarà scaricare l’applicazione e lasciarla attiva in background. In questo modo riceverete una notifica con l’orario istantaneo di entrata o di uscita della persona che state monitorando. Per il momento l’applicazione è legale al 100%.