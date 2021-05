Una nuova funzionalità potrebbe presto essere disponibile per tutti gli iscritti a Spotify. La piattaforma dedicata alla musica in streaming ha dato il via alla fase di test di una nuova funzione grazie alla quale sarà introdotta la trascrizione automatica dei podcast.

Spotify: arrivano i sottotitoli automatici ai podcast!

Spotify sta facendo parlare di se per la recente iniziativa che la vede impegnata in una nuova collaborazione con Storytel, nota piattaforma dedicata ai podcast e agli audiolibri, ma non solo.

Il colosso, proprio in questi ultimi giorni, ha avviato la fase di test di una funzionalità già presente su altre piattaforme. Il riferimento è alla trascrizione automatica dei contenuti audio allo scopo di rendere il servizio quanto più inclusivo e quindi adeguato anche agli utenti con disabilità visive o uditive. Infatti, i sottotitoli automatici ai podcast saranno accompagnati anche da un rinnovamento della grafica che adotterà nuovi colori in modo tale da facilitare l’utilizzo anche agli utenti con difficoltà visive.

Spotify non ha ancora annunciato l’arrivo delle novità appena descritte ma si presume possa procedere con il rilascio entro i prossimi giorni. La piattaforma proporrà i cambiamenti a tutti i suoi utenti e consentirà loro di personalizzare le funzionalità accedendo direttamente alle impostazioni.

E’ possibile affermare, quindi, che tante novità arriveranno a breve per gli iscritti. Il colosso entro la fine dell’anno dovrebbe procedere anche con il lancio del nuovo abbonamento Spotify HiFi che potrebbe proporre tariffe differenti rispetto a quelle attuali o optare per la strategia già attuata dai principali rivali, Apple Music e Amazon Music, e introdurre il servizio gratuitamente.