Il nuovo volantino Expert è davvero una meraviglia, rappresenta un buonissimo punto di partenza per l’utente che vuole cercare di spendere il meno possibile, senza essere minimamente costretto a rinunciare alla qualità generale.

Il risparmio è raggiungibile indistintamente dalla provenienza territoriale, ciò sta a significare in parole povere che gli acquisti saranno effettuabili in ogni negozio in Italia, senza distinzioni particolari. Coloro che non vorranno spostarsi dal divano di casa, inoltre, potranno acquistare sul sito ufficiale dell’azienda, godendo della consegna a domicilio (però a pagamento).

Expert: occhio agli sconti, sono davvero incredibili

I prezzi che Expert ha deciso di attivare nel periodo corrente sono davvero molto più interessanti del previsto, a partire ad esempio dai top di gamma inclusi nella campagna stessa. Tra questi annoveriamo chiaramente il Samsung Galaxy S21+, un best buy assoluto, uno dei migliori prodotti dell’intero anno, acquistabile nel periodo corrente a circa 849 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna.

Sfogliando poi le pagine della campagna, spiccano chiaramente anche modelli più economici, rientranti nei 400 euro di spesa effettivi, tra questi non bisogna dimenticarsi di Oppo A15, Oppo A94, Realme 8 5G, Realme 8, Realme C21, Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9T o similari.

Per godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi aspetta da Expert, abbiamo pensato di integrare direttamente qui sotto le pagine del volantino, scoprirete anche i singoli prezzi che l’azienda ha attivato e pensato per voi.