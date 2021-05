Il nuovo volantino attivato da Coop e Ipercoop promette un risparmio fuori da ogni logica, la perfetta occasione per mettere le mani su uno smartphone legato alla fascia medio-bassa, o un qualsiasi altro prodotto di tecnologia generale.

In seguito alla precedente campagna promozionale attivata solamente online, l’azienda ha deciso di tornare alle origini, proponendo una soluzione localizzata esclusivamente nei punti vendita fisici. Le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, come anche la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Iscrivetevi qui per avere gratis i migliori codici sconto Amazon, e per scoprire quali sono i prezzi più bassi del momento.

Coop e Ipercoop continuano a stupire: ecco i prezzi più bassi

Gli smartphone in promozione da Coop e Ipecoop sono davvero tantissimi, sebbene comunque rientrino in una fascia di prezzo non particolarmente elevata. Ad esempio i più costosi sono comunque Samsung Galaxy A72, in vendita a 439 euro, come Apple iPhone SE 2020 a 429 euro.

Per il resto sono modelli dall’ottimo rapporto qualità/prezzi, i quali includono Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Oppo A94, Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo A15, Xiaomi Redmi 9, Samsung Galaxy A52, Motorola Moto 5G o Samsung Galaxy A12.

Sfogliando le pagine che potete trovare elencate a questo link, inoltre, scoprirete anche un elevato quantitativo di prezzi molto più bassi del normale, legato ai televisori di ultima generazione, nonchè elettrodomestici in generale. Tutti i prodotti, lo ricordiamo, sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sono disponibili in versione no brand, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile.