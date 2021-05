Scopriamo insieme le ultime novità in arriva per WhatsApp, l’app di messaggistica continua ad aggiornarsi per essere sempre al passo con le esigenze dei propri utenti. E proprio di uno di questi aggiornamenti che vogliamo parlare oggi. Dopo le numerose polemiche legate alle nuove norme sulla privacy WhatsApp sta cercando di recuperare il terreno perso nei confronti delle dirette concorrenti.

Ad aumentare la competizione poi si sono aggiunte le nuove funzionalità messe a disposizione da Apple per gli utenti iOS che scelgono di utilizzare iMessage. Ecco dunque che per WhastApp sta diventando necessario recuperare almeno una parte degli utenti che l’hanno abbandonata dopo la su citata diatriba sulla privacy. Scopriamo dunque le ultime novità.

WhatsApp: le ultime novità in arriva per il servizio di messaggistica

Per dare uno sguardo alle funzioni che presto potrebbero essere implementate nell’App basta guardare gli ultimi aggiornamenti della versione beta. Grazie a questa applicazioni infatti gli sviluppatori testano gli aggiornamenti alla ricerca di bug ed errori per risolverli prima del lancio ufficiale. Le ultime novità sembrano riguardare la gestione delle chat archiviate; la funzione archivio è sicuramente tra le più apprezzate dagli utenti, tuttavia presenta un difetto.

Ogni qual volta arrivi un messaggio in una chat archiviata WhatsApp la estrae, riportandola nella schermata principale. Con il nuovo aggiornamento però sembra che questo problema sia stato risolto, garantendo così ancora più discrezione per gli utenti. Se avete una chat che non volete sia vista da occhi indiscreti dunque, presto vi basterà archiviarla e non dovrete più preoccuparvi di eventuali nuovi messaggi.